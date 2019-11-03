Назван мотив убийства главного борца с экстремизмом Ингушетии

Заказное убийство главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева могло быть совершено из-за мести представителей религиозной секты. Об этом пишет издание Baza.

По его данным, лидер баталхаджинцев (религиозное объединение в регионе, известное продажей наркотиков и оружия) Ибрагим Белхороев пытался договориться с Эльджаркиевым о «крыше», предлагая взамен деньги, однако тот отказался. Бывший начальник Центра «Э» по Ингушетии Тимур Хамхоев был подручным баталхаджинцев, поэтому Белхороев рассчитывал на сотрудничество и с новым главой подразделения.

В декабре 2018 года Белхороева убили. Его родственники обвинили в этом Эльджаркиева.

Ранее сообщалось, что в январе текущего года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Его машину обстреляли из автоматов, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. В автомобиль попало 17 пуль, несколько спутников главы Центра «Э» погибли, сам он тогда остался жив.

Эльджаркиев был убит вместе со своим братом в Москве 2 ноября 2019 года. По словам очевидцев, киллер сделал не менее семи выстрелов, а затем скрылся на автомобиле с двумя сообщниками.

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