Раскрыто имя попутчика убитого в Москве главы центра «Э» Ингушетии

Во время нападения на начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в машине находился третий человек. Об этом сообщает «Пятый канал».

Им оказался друг погибшего Эльджаркиева и его брата — бизнесмен Гурсман Сапралиев. Как сообщает издание, мужчина остался жив только потому, что не побежал к Эльджаркиеву после стрельбы. На данный момент со свидетелем общается следствие.

Ранее сообщалось, что нападавшие не имели возможности организовать нападение в республике. После первого покушения Эльджаркиев ездил на бронированном внедорожнике с охраной, в связи с чем организовать его убийство было проблематично для злоумышленников. Поэтому они дождались, когда он уедет в другой регион и будет более уязвимым.

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Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват», возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: его машину обстреляли из автоматов, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. В результате трое полицейских, которые ехали вместе с ним в автомобиле, получили тяжелые ранения, однако сам Эльджаркиев не пострадал.

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