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Раскрыта биография убитого главного борца с экстремизмом Ингушетии

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Раскрыта биография начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, убитого 2 ноября в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства по региону.

Указывается, что Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника группы оперативной службы. Центр по противодействию экстремизму он возглавил в 2016 году, перейдя на службу в органы внутренних дел.

«Под его непосредственным руководством и при личном участии было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений, из криминального оборота изъято более тысячи единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности», — отмечает пресс-служба МВД по региону.

Эльджаркиев был представлен к государственной награде — медали «За отличие в охране общественного порядка», а также к присвоению очередного специального звания «подполковник полиции» досрочно. Отмечается, что Эльджаркиеву было 36 лет.

Ведомство выразило соболезнования в связи гибелью Эльджаркиева. «Сегодня мы потеряли бесстрашного офицера, профессионала высокого уровня и надежного друга. Огромное горе обрушилось на его семью — без отца остались трое детей», — отмечается в заявлении МВД.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват», возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

В январе 2019 года на Ибрагима Эльджаркиева уже было совершено покушение: его машину обстреляли из автоматов, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. В результате трое полицейских, которые ехали вместе с ним в автомобиле, получили тяжелые ранения, однако сам Эльджаркиев не пострадал.

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