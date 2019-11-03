В СК отчитались о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»

Следователи установили круг подозреваемых в причастности к убийству начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления», — говорится в сообщении. В частности, следствию удалось наметить приоритетные версии, в настоящее время отрабатывается круг подозреваемых, отметили в СКР.

Там также добавили, что по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат ведомства, чтобы ускорить раскрытие преступления.

Ранее в воскресенье сообщалось, что сотрудники МВД проверяют на причастность к убийству девять человек. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, три человека были объявлены в розыск. Также отмечалось, что Бастрыкин намерен взять дело об убийстве Эльджаркиева под личный контроль.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват», возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

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