В причастности к убийству главы ингушского центра «Э» заподозрили девять человек

На причастность к убийству начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева проверяют девять человек. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, в настоящее время сотрудники МВД проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личностей подозреваемых.

Ранее в воскресенье стало известно, что Следственный комитет России квалифицировал убийство Эльджаркиева как совершенное группой лиц по предварительному сговору. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «ж» частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват». Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

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