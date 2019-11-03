Раскрыты приготовления к убийству главного борца с экстремизмом Ингушетии

Следователям удалось установить мобильные телефоны подозреваемых в причастности к убийству начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«При помощи аппаратных средств удалось выявить три мобильных номера, предположительно использовавшихся при подготовке и совершении убийства», — заявил собеседник агентства, отметив, что в настоящее время их владельцев проверяют.

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По данным источника, преступники готовились к убийству несколько недель: за это время они, в частности, изучили маршруты передвижения жертв и изготовили поддельные автомобильные номера. Кроме того, они выяснили, что Эльджаркиев планирует остановиться в Москве у своего брата.

Ранее в воскресенье сообщалось, что сотрудники МВД проверяют на причастность к убийству девять человек. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, три человека были объявлены в розыск.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват», возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

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