Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет дело об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева под личный контроль. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает ТАСС.

Отмечается, что к расследованию уголовного дела подключатся следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.

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Ранее стало известно, что полицейские выследили не ту машину в ходе поисков нападавших. Преступники запутали полицейских, подделав номера автомобиля. Сообщалось, что злоумышленники могли уехать из Москвы.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват», возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

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