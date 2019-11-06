Первого задержанного по делу об убийстве главы ингушского центра «Э» отпустили

Предполагаемого сообщника убийц начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева отпустили после допроса. Об этом в среду, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

У задержанного проверили документы. Как выяснилось, он проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были убиты 2 ноября несколькими выстрелами на улице Академика Анохина в Москвы. При этом двое свидетелей видели преступников. Они описали их — один был одет в красную куртку, затем снял ее и убрал в пакет, а затем двое мужчин быстрым шагом двинулись в сторону Тропаревской улицы.

После инцидента полицейские обнаружили предполагаемый автомобиль убийц BMW X7 возле метро «Университет», однако позже выяснилось, что тот принадлежит бизнесмену, не имеющему отношения к убийству.

По данным правоохранительных органов, убийство Эльджаркиева связано с его служебной деятельностью.

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