Названо имя предполагаемого убийцы главы ингушского центра «Э»

Полиция разыскивает Курейша Картоева 1973 года рождения по подозрению в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, который работал в Москве врачом. Об этом сообщает издание Baza.

По данным следователей, Картоев 5 ноября отправился рейсовым автобусом из Москвы в Хасавюрт. Предполагается, что мужчина может быть вооружен. Согласно ориентировке, опубликованной Telegram-каналом «360», разыскиваемый является уроженцем Ингушетии. При его задержании рекомендовано соблюдать меры личной и коллективной безопасности.

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Ранее следствие сообщило о двух свидетелях, которые видели убийц главы ингушского центра «Э». Один из местных жителей рассказал, что видел двух мужчин: один из них был одет в красную куртку, затем снял ее и убрал в пакет, после чего оба быстрым шагом двинулись в сторону Тропаревской улицы.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были убиты несколькими выстрелами на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером 2 ноября. Сразу после произошедшего полицейские обнаружили предполагаемый автомобиль убийц BMW X7 возле метро «Университет», однако позже выяснилось, что он принадлежит бизнесмену, который не имеет отношения к убийству.

По данным правоохранительных органов, убийство Эльджаркиева связано с его служебной деятельностью.

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