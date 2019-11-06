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Задержан сообщник убийц главы ингушского центра «Э»

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Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали сообщника убийц начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчину в настоящее время везут на допрос в Следственный комитет России. По данным следствия, он причастен к преступлению.

Имя задержанного — Алихан Осканов 1966 года рождения, уточняет Telegram-канал «112». В сообщении он назван предполагаемым убийцей.

Ранее 6 ноября сообщалось о розыске по делу об убийстве ингушского полицейского и его брата Курейши Картоева 1973 года рождения. Он 5 ноября отправился рейсовым автобусом из Москвы в Хасавюрт. Предполагается, что мужчина может быть вооружен. Согласно ориентировке, разыскиваемый является уроженцем Ингушетии. При его задержании рекомендовано соблюдать меры личной и коллективной безопасности.

Двое свидетелей видели убийц Эльджаркиевых. Они описали их — один был одет в красную куртку, затем снял ее и убрал в пакет, после чего двое мужчин быстрым шагом двинулись в сторону Тропаревской улицы.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были убиты несколькими выстрелами на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером 2 ноября. Сразу после произошедшего полицейские обнаружили предполагаемый автомобиль убийц BMW X7 возле метро «Университет», однако позже выяснилось, что он принадлежит бизнесмену, который не имеет отношения к убийству.

По данным правоохранительных органов, убийство Эльджаркиева связано с его служебной деятельностью.

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Предыстория: Названо имя предполагаемого убийцы главы ингушского центра «Э»
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