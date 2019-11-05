Песков прокомментировал убийство главного борца с экстремизмом Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили о резонансном убийстве в Москве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 5 ноября.

Песков отметил, что пока рано оценивать следствие по этому делу. «Исходим из того, что заказчики и убийцы должны быть найдены», — заключил представитель Кремля.

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Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов, после чего скрылся на автомобиле. Следователи считают, что преступление совершено в связи с профессиональной деятельностью Эльджаркиева. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На Ибрагима Эльджаркиева было совершено покушение в январе текущего года: его машину обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию.

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