Убийц главы ингушского центра «Э» вычислят по телефону

Сотрудники ФСБ совместно с полицией будут искать убийц начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева по технологии биллинга телефонов, с помощью которой можно отследить все работавшие на месте преступления гаджеты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что проверить придется сотни людей, поскольку нападение произошло во дворе жилого дома, где телефоны были включены у всех.

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По такой же технологии нашли участников «банды GTA», которые ходили на дело с выключенными мобильными телефонами. Однако при очередном преступлении бандиты попались, поскольку оставили работающим украденный планшет. Оперативникам удалось выйти на их след по полученному сигналу.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были убиты 2 ноября несколькими выстрелами на улице Академика Анохина в Москве. При этом двое свидетелей видели преступников и описали их: один был одет в красную куртку, затем снял ее и убрал в пакет, а затем двое мужчин быстрым шагом двинулись в сторону Тропаревской улицы.

После инцидента полицейские обнаружили предполагаемый автомобиль убийц BMW X7 возле метро «Университет», однако позже выяснилось, что он принадлежит бизнесмену, не имеющему отношения к произошедшему.

6 ноября сообщалось, что полиция разыскивает Курейша Картоева 1973 года рождения по подозрению в убийстве. По данным следствия, убийство Эльджаркиева связано с его служебной деятельностью.

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