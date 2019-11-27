Раскрыт мотив убийства главы ингушского центра «Э» в Москве

Следователи выяснили причину убийства начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, мотивом убийства стала кровная месть. Эльджаркиева считали причастным к убийству одного из лидеров течения баталхаджинцев (последователей учений религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхороева) Ахмеда Белхороева в декабре 2018 года.

27 ноября двое обвиняемых в причастности к убийству Эльджаркиева и его брата были арестованы и отправлены в следственный изолятор. Им предъявили обвинения в убийстве и незаконном ношении оружия. Главный подозреваемый Курейша Картоев скрылся за границей и объявлен в международный розыск.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были убиты 2 ноября несколькими выстрелами на улице Академика Анохина в Москве. При этом двое свидетелей видели преступников и описали их: один был одет в красную куртку, затем снял ее и убрал в пакет, а затем двое мужчин быстрым шагом двинулись в сторону Тропаревской улицы.

После инцидента полицейские обнаружили предполагаемый автомобиль убийц BMW X7 возле метро «Университет», однако позже выяснилось, что он принадлежит бизнесмену, не имеющему отношения к произошедшему. Позже был задержан предполагаемый сообщник убийц, однако его отпустили после допроса, поскольку его причастность к преступлению не подтвердилась.

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