Главного организатора убийства начальника ЦПЭ МВД Ингушетии доставили в Москву

Руководитель организованной преступной группы, совершившей убийство главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, Хасан Полонкоев доставлен в Следственный комитет России (СКР). Видеозапись того, как Полонкоева привозят и заводят в здание, ведомство разместило в своем официальном Youtube-канале.
На записи видно, как трое оперативников в закрывающих лица балаклавах, на одном из которых шапка с надписью ФСБ, выводят закованного в наручники Полонкоева из тонированного микроавтобуса и ведут по двору здания СКР. Внутри оперативники везут задержанного на лифте, после чего заводят в один из кабинетов.
Сегодня официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что в результате совместной операции ведомства, МВД и Росгвардии Полонкоев и пять членов организовавшей убийство Эльджаркиева группы были задержаны в Москве и Ингушетии. Розыск других причастных к преступлению продолжается.