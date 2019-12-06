Стало известно о крупном бизнесе главаря убийц начальника ингушского центра «Э»

Лидер группировки, организовавшей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, Хасан Полонкоев владел крупным бизнесом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным агенства, Полонкоев имел сеть автозаправочных станций и вел нефтяной бизнес в республике.

Хасана Полонкоева и еще пятерых участников группировки задержали 6 декабря в ходе совместной операции Следственного комитета (СК), МВД и Росгвардии. Полонкоева позже доставили в Москву в центральное здание СК в сопровождении бойцов спецслужб. Розыск других соучастников преступления продолжается.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были убиты 2 ноября несколькими выстрелами на улице Академика Анохина в Москве. Два свидетеля видели преступников и описали их: один был одет в красную куртку, затем снял ее и убрал в пакет, после чего двое мужчин быстрым шагом двинулись в сторону Тропаревской улицы.

После инцидента полицейские обнаружили предполагаемый автомобиль убийц BMW X7 возле метро «Университет», однако позже выяснилось, что он принадлежит бизнесмену, не имеющему отношения к произошедшему. Позже был задержан предполагаемый сообщник убийц, однако его отпустили после допроса, поскольку его причастность к преступлению не подтвердилась.

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