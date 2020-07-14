Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео

t.me

Следователи провели обыск в доме депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева, подозреваемого в хищении 17 миллионов рублей из Фонда социального страхования. Видео с обыска во вторник, 14 июля, публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

Обыск происходил в одном из особняков чиновника в селе Сурхахи (Назрановский район Республики Ингушетия). На записи видно, что в доме чиновника обнаружено множество картин, сотни старинных и ценных книг, 219 антикварных часов. Также, по данным издания, у депутата нашли 20 автомобилей иностранного производства.

Якуб Белхороев — внук почитаемого в республике духовного наставника Батал-хаджи Белхороева и один из лидеров баталхаджинской религиозной организации. До 2016 года работал главой горсовета Магаса, затем избрался в ингушский парламент от партии «Единая Россия».

10 июля сообщалось, что Белхороев был задержан в ходе совместной операции сотрудников СКР, ФСБ и МВД России. По версии следствия, он по поддельным документам оформил инвалидность на себя, членов своей семьи и лиц из своего близкого окружения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



