Заподозренного в получении взятки в виде новой Audi депутата арестовали

Приморский районный суд арестовал депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля, задержанного по подозрению в получении взятки, на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов, передает РИА Новости.

Коваля оставили под стражей до 30 сентября. Отмечается, что депутат своей вины не признал и просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

Сотрудники ФСБ задержали Коваля 30 июля. По данным следствия, он получил новый автомобиль Audi Q7 и несколько миллионов рублей. Общая сумма взятки составила более 15 миллионов рублей.

Роман Коваль представляет в Заксобрании Петербурга партию «Единая Россия». Он был избран в 2016 году. До этого был депутатом муниципального совета внутригородского муниципального образования «Сосновая поляна».