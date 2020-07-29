Расстрелявшего жену российского депутата отправили в колонию и к психиатру

Челябинский областной суд приговорил бывшего депутата и главврача местной больницы Азата Зарипова к 11 годам колонии строгого режима за убийство жены. Об этом в среду, 29 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Владимир Шишков.

По его словам, суд счел собранные следствием доказательства достаточными для признания мужчины виновным в совершении убийства с особой жестокостью — Зарипов расстрелял супругу из охотничьего ружья.

Как уточняет «Интерфакс», в качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что на иждивении у бывшего депутата находятся четверо детей, младшему из которых четыре года, а также явку с повинной и положительные характеристики от коллег и соседей. По решению суда бывший депутат должен также принудительно наблюдаться у психиатра.

Ранее сообщалось, что проблемы в семье депутата начались после того, как его супруга Елена слетала на отдых в Турцию. Вскоре депутат увидел ее переписку с аниматором. Постепенно она начала заниматься трейдингом, общаться со многими мужчинами, которые якобы звонили ей по ночам. После этого женщина сообщила, что хочет забрать детей и уехать к кому-то в Новосибирск.

Зарипов направился в магазин и купил спиртное, а вернувшись домой пьяным, поругался с супругой и решил убить ее и себя. В кладовке он взял хранившуюся для охоты «Сайгу» и магазин с патронами. Мужчина два раза выстрелил в жену на глазах у их общего ребенка, после чего позвонил тестю и сообщил, что убил супругу. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

На момент преступления Азат Зарипов был депутатом Локомотивного городского округа от партии «Единая Россия».

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru