Российский депутат объяснил убийство жены

В Челябинской области суд арестовал на два месяца депутата собрания депутатов Локомотивного городского округа и главврача местной больницы Азата Зарипова, обвиняемого в убийстве жены. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает 74.ru.

Во время судебного заседания 50-летний Зарипов признал свою вину.

Из протокола допроса следует, что разлад в семье начался после того, как его супруга Елена слетала на отдых в Турцию. Вскоре депутат увидел ее переписку с аниматором. Постепенно она начала заниматься трейдингом, общаться со многими мужчинами, которые звонили ей по ночам. На днях женщина сообщила, что хочет забрать детей и уехать к кому-то в Новосибирск.

Депутат направился в магазин и купил спиртное. Вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, он поругался с супругой и сильно разозлился, поэтому решил убить ее и себя. С этой целью мужчина взял в кладовке «Сайгу» и магазин с патронами. Зарегистрированное оружие хранилось у него для охоты.

Далее, по версии следователей, Зарипов приставил ствол к животу Елены. Женщина отодвинула оружие и выстрел пришелся в ногу. Пострадавшая упала и супруг выстрелил в нее повторно. Убийство произошло на глазах у общего ребенка пары.

Депутат вышел из дома и позвонил тестю, сообщив, что убил жену. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Об инциденте стало известно 21 августа. Уточнялось, что убийство произошло в квартире дома, расположенного в поселке Локомотивный Советского района Челябинска.

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