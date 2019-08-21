Российский депутат расстрелял жену

В Челябинске депутат городского собрания расстрелял жену из ружья. Об этом в среду, 21 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Убийство произошло в ночь на 21 августа в квартире дома в поселке Локомотивный Советского района Челябинска. Между супругами произошел конфликт, во время которого глава семейства достал охотничье ружье и дважды выстрелил в жену.
По данным «Ura.ru», пострадавшую госпитализировали, утром она скончалась в больнице. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как отмечает издание, задержанный депутат руководит комиссией по социальной политике в городском собрании Локомотивного округа и работает главным врачом в одной из городских больниц.
В июне бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова арестовали по обвинению в убийстве любовницы. Женщину, сотрудницу Общественной палаты Раменского района, обнаружили задушенной в ее автомобиле.