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Российского депутата арестовали за мошенничество на миллионы рублей

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Депутат заксобрания Красноярского края, заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Титов арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве. Об этом в субботу, 8 июня, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

Ранее на сайте Следственного комитета России (СКР) появилась информация о его задержании и возбуждении в отношении него уголовного дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество в крупном размере»).

По предварительным данным следствия, зимой 2018 года он ввел в заблуждение директора одной из коммерческих организаций региона, обеспечивающей население тепловой энергией, сообщив, что может повлиять на решение о завышении тарифов на данные услуги. Согласно его словам, в дальнейшем это позволило бы получить ей субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты.

Директор согласился на предложение и в период с мая 2018-го по июнь 2019 года частями передал депутату не менее четырех миллионов рублей.

6 июня сообщалось, что в аэропорту Шереметьево оперативники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. По версии следствия, он санкционировал проведение сплошной санитарной вырубки леса в государственном природном заказнике «Туколонь». Таким образом лесному фонду был причинен ущерб на сумму около 748 миллионов рублей.

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