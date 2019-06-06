В аэропорту Шереметьево задержан министр Иркутской области

В аэропорту Шереметьево оперативники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном Комитете России, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших причинение тяжких последствий.
По версии следствия, министр лесного комплекса Иркутской области санкционировал проведение сплошной санитарной вырубки леса в государственном природном заказнике «Туколонь». В рамках расследования этого уголовного дела обвинения уже предъявлены временно замещающему должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, директору «Казачинско-Ленского лесхоза», инженеру-лесопатологу «Центра защиты леса Иркутской области». Все они, по версии следствия, причастны к превышению должностных полномочий, незаконной рубке лесных насаждений и нарушению режима особо охраняемых природных территорий.
СКР установил, что в результате незаконной рубки на площади около 120 гектаров лесному фонду причинен ущерб на общую сумму около 748 миллионов рублей.
В ближайшее время Сергею Шеверде будет предъявлено обвинение, и следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
Замминистра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги был арестован в феврале 2019 года. Он попытался скрыться и вылетел в Москву, но на выходе из самолета был задержан.
Речь идет о незаконной вырубке в заказнике, тогда вместо выборочной работы по фальшивым документам была проведена сплошная вырубка ценного леса на площади более 100 гектаров, а древесина оказалась передана одному из частных лесоперерабатывающих предприятий.