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Абдулатипова вызвали на допрос по делу бывшего премьера Дагестана

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Рамазан Абдулатипов

Лефортовский суд Москвы вызвал на допрос бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова в качестве свидетеля по делу о растрате 41 миллиона рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Политик даст показания на судебном процессе в отношении бывшего премьера республики Абдусамада Гамидова и его заместителя министра экономики Раюдина Юсуфова, обвиняемых в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство спецучреждения для временного содержания иностранных граждан.

Чиновники были арестованы в ходе масштабной антикоррупционной проверки, проводимой в Дагестане в 2018 году спецгруппой из 38 прокуроров под руководством заместителя генпрокурора Ивана Сыдорука.

Подсудимые своей вины не признают, заявляя, что объект построен и используется государством по назначению. Обвинение против них построено на показаниях двух засекреченных свидетелей, рассказавших следователям о существовавшей в Дагестане системы откатов при финансировании госзаказов, в которой участвовали все руководители республики.

Защита добилась вызова в суд Абдулатипова, чтобы узнать его мнение относительно этих обвинений, так как именно он руководил в этот период регионом. Адвокаты подсудимых намерены вручить бывшему главе Дагестана, а ныне спецпредставителю президента России по сотрудничеству с государствами Каспийского региона, повестку в суд. После чего будет определена дата его допроса.

Врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов были задержаны сотрудниками ФСБ 5 февраля 2018 года. В результате обысков у Гамидова изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова.

Чиновников обвинили по целому ряду преступлений, общий ущерб от которых по подсчетам Следственного комитета превысил 95 миллионов рублей. Эпизод о растрате в 41 миллион рублей был выделен из общего дела и направлен в суд.

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