Уличенного в трехмиллиардной взятке депутата лишили дипломатического паспорта

Обвиняемого в трехмиллиардной взятке депутата Вадима Белоусова оставили без дипломатического паспорта. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает Znak.com.

По словам источника издания в Госдуме, Белоусов проигнорировал требование сдать свой дипломатический паспорт. Тогда аппарат Госдумы обратился в МИД, чтобы документ признали недействительным и аннулировали его. Теперь лишенный неприкосновенности депутат не сможет им воспользоваться.

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Вадима Белоусова задержали 15 марта по обвинению в получении взятки в три миллиарда рублей за покровительство автодорожному холдингу. Однако вскоре стало известно, что суд Екатеринбурга отказался помещать его под стражу. По версии следствия, Белоусов действовал совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, объявленным в международный розыск за коррупцию.

В декабре прошлого года Госдума дала согласие на возбуждение уголовного дела против Белоусова и лишила его неприкосновенности.

Тогда же член нижней палаты парламента Александр Хинштейн напомнил, что теща депутата является совладельцем компании «Гринфлайт» и фигурантом уголовного дела об обмане тысяч дольщиков. Женщина вместе с помощником депутата Белоусова были посредниками при передаче взятки в 3,4 миллиарда рублей Юревичу.

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