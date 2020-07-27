Сосед рассказал о семье расчленившего жену россиянина

Сосед убившего и расчленившего жену 29-летнего россиянина рассказал о семье мужчины и возможных причинах преступления. Интервью с ним в понедельник, 27 июля, публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

По его словам, в молодой семье не было скандалов, алкоголем мужчина также не увлекался. «Думаю, это душевное что-то, непорядок с головой», — полагает сосед. В прошлом, по воспоминаниям знакомых, муж убитой занимался спортом и получил травму головы.

Ранее сообщалось, что после задержания убийца покаялся в содеянном на видео. Сидя в кабинете следователя, он пояснил, что сожалеет о совершенном преступлении, ему особенно стыдно перед родителями убитой. Мужчина полностью признал свою вину и попросил прощения у родных погибшей.

Тело женщины без головы, рук и ног обнаружили под окнами одного из домов в районе проспекта Художников в Санкт-Петербурге. На погибшей отсутствовала одежда. Предполагается, что ей было около 30 лет.