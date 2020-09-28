Задержан депутат и сын бывшего губернатора Иркутской области

Депутата заксобрания Иркутской области и сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом в понедельник, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Правоохранители провели обыски по месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области от КПРФ Сергея Левченко.

В данный момент следствие решает вопрос об избрании Левченко меры пресечения, а также проводит следственные действия для установление других участников преступления.

По данным следователей, в октябре 2017 года Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму более 167 миллионов рублей. После этого была создана еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 миллионов рублей. В дальнейшем он регулярно предоставлял в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового оборудования, а также ремонтных работ. Таким образом Иркутской области причинен ущерб более чем на 185 миллионов рублей, пришли к выводу следователи.

Они установили, что его сообщником был директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии правоохранителей, он вместе с иными лицами предоставил в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт.