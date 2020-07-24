Иркутский фонд капремонта подал иск к компании сына бывшего губернатора

Фонд капитального ремонта Иркутской области подал иск к ООО «Звезда» на 621 миллион рублей. Глава организации Олег Хамуляк задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает РАПСИ.

Суд состоится 4 августа.

По словам представителя Фонда капремонта области Артема Игнатенко, о том, что ООО «Звезда» не собиралось исполнять контракт, говорит хотя бы то, что уже спустя некоторое время компания была признана банкротом. «Целью иска является возврат перечисленных ООО "Звезда" денежных средств и защита прав собственников квартир, которые добросовестно перечисляют взносы на капитальный ремонт своих домов, то есть по сути иск подан в защиту интересов всех жителей Иркутской области», — объяснил он.

Ранее ООО «Звезда», реальным бенефециаром которого является сын бывшего губернатора области Андрей Левченко, подало иск к областному фонду капремонта о взыскании неустойки в размере 25 миллионов рублей по договорам ремонта лифтового оборудования в Ангарске.

По данным следствия, Хамуляк и другие неустановленные лица в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда». Таким образом у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 миллионов рублей.