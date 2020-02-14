В России увеличились взносы на капитальный ремонт

В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).

Согласно этим данным, за девять месяцев прошлого года средний минимальный взнос за капремонт вырос на 10,4 процента и составил 8,49 рублей за квадратный метр. При этом средний минимальный взнос за капитальный ремонт составляет 7,7 рублей за квадратный метр. По данным ассоциации, с февраля 2019 года этот показатель вырос на 6,1 процента.

Сроки повышения взносов различаются в российских регионах. В 2020 году их повысили уже в 54 регионах. В Москве взносы выросли на 3,7 процента с 1 января 2020 года.

Исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова объяснила такие показатели тем, что рост взносов обусловлен инфляцией, повышением НДС, а также изменением цен на строительные материалы.

В ноябре 2019 года в Минстрое не исключили пересмотр подхода к расчету стоимости капитального ремонта в многоквартирных домах. Так, ведомство рассматривало возможность перехода на двухтарифную форму оплаты капремонта с минимальной стоимостью для граждан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!