Жителей российского города затопило после ремонта крыши

Жители Рязани пожаловались на то, что у них в многоэтажном доме стала протекать крыша после капитального ремонта. Информация про первый подобный случай появилась в сообществе «Рязань» во «ВКонтакте».

Авария произошла в доме №37 по улице Щорса. «В апреле 2020 года в нашем доме был произведен капитальный ремонт крыши. И после этого во время каждого дождя по стенам льются потоки воды, натяжные потолки провисают, люстры сняты, из отверстий течет постоянная струя, про обои и сырость в квартире я уж и не говорю. Дозвониться до фонда капремонта невозможно. Представители ЖЭУ валят вину на подрядчика, представители подрядчика — на ЖЭУ. Результата ноль», — написала одна из подписчиц паблика.

Впоследствии выяснилось, что с проблемой столкнулась не только одна россиянка. Позднее к журналистам портала «ProГород» обратились горожане из дома №9 по улице Тимуровцев. «Вода протекает до первого этажа. Из-за протечки не можем включить свет в подъезде», — пожаловались люди. Коммунальщики и чиновники пока что не предприняли никаких действий.

Ранее в одной из многоэтажек Тюмени из розеток полилась вода. Недавно подрядчик снял с дома кровлю, но не положил сверху укрывной материал, в результате чего весь подъезд залило, а в лифтовой шахте замкнуло проводку.

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