Мужчина побаловался с шариками и затопил дом

Видео: @yuqheis / Twitter

Житель Страсбурга (Франция) решил побаловаться орбизами (гидрогелевыми шариками) в ванной и затопил свой дом. Они вывели из строя всю сантехнику и забили канализацию. Видео появилось в Twitter пользователя sakura's divorce lawyer.

Безобидное увлечение 21-летнего Сирила Шрайнера закончилось коммунальной аварией. Мужчина наполнил свою ванную гидрогелевыми шариками и провел эксперимент с водой, в результате чего они увеличились в размерах в несколько раз. Молодой француз не придумал лучшего способа избавиться от них, чем смыть в канализацию. Большая часть шариков осталась в ванной, а те, что успели попасть в трубы, стали всплывать в унитазе и раковине. Сирил попытался смыть остатки, но это привело лишь к потопу.

По признанию героя ролика, проблема лишь усугубляется, так как ему уже стали звонить соседи, обнаружившие орбизы в своих санузлах. На своей странице молодой человек обратился к пользователям за советом, как достать все шарики, и назвал себя «идиотом года». Чтобы разобраться с последствиями, Сирил Шрайнер планирует сходить в мэрию.

Годом ранее во Фрунзенском районе Петербурга произошло подтопление одного из жилых домов. Причиной аварии стал засор канализации, в которой застрял полутораметровый матрац. В итоге специалистам удалось ликвидировать коммунальную аварию.

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