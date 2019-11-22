Жителей сотни квартир в российском городе лишили возможности ходить в туалет

В Самаре из-за долгов по ЖКУ 160 квартир отключили от канализации, а 154 частных дома оставили без холодной воды. Об этом сообщается на сайте поставщика коммунальных услуг города «РКС-Самара».

В ноябре 2019-го долг самарцев за услуги водоснабжения и водоотведения составил 1,9 миллиарда рублей. В начале текущего года он равнялся 1,6 миллиарда рублей.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность россиян по ЖКУ достигла 1,3 триллиона рублей. Коммунальные организации не заплатили за топливные ресурсы (газ, вода) 176,5 миллиарда рублей.

Замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров объяснил это финансовой безграмотностью россиян. По его мнению, у граждан отсутствует культура потребления ресурсов.

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