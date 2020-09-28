Задержанного депутата и сына экс-губернатора Иркутской области отправят в Москву

Депутат законодательного собрания и сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко, задержанный по подозрению в мошенничестве, будет отправлен в Москву. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Левченко будет с очень высокой долей вероятности этапирован в Москву. Поэтому вопрос об избрании меры пресечения будет решаться там», — рассказал источник.

Андрея Левченко задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве в понедельник, 28 сентября. Правоохранители провели обыски по месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области от КПРФ Сергея Левченко.

По информации следствия, в октябре 2017 года Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму более 167 миллионов рублей. Затем была создана другая компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 миллионов рублей. После этого Левченко регулярно предоставлял в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового оборудования, а также ремонтных работ. В общей сложности Иркутской области причинен ущерб более чем на 185 миллионов рублей, полагают следователи.

Следствие установило, что сообщником Левченко был директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии правоохранителей, он вместе с иными лицами предоставил в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт.