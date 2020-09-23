Завершено следствие по делу о мошенничестве в отношении российского депутата

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Об этом сообщатся на сайте главного следственного управления Следственного комитета (СК) по столице.

Следствие установило, что с ноября 2019-го по февраль 2020 года Шереметьев каждый месяц представлял в аппарат Мосгордумы ложные сведения о премировании своего помощника якобы за выполнение особо важных и сложных заданий. Размер премий составлял от 350 до 850 тысяч рублей. По данным следствия, депутат присваивал эти деньги себе. В общей сложности причиненный материальный ущерб бюджету столицы составил более двух миллионов рублей.

В СК добавили, что следствие собрало подтверждающие вину Шереметьева доказательства, в частности записи с камер наблюдения, зафиксировавшие факты получения денег, они согласуются с выписками с банковских счетов и показаниями свидетелей по делу.

Уголовное дело в отношении Шереметьева было возбуждено в августе. Теперь оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

В Московскую городскую думу депутат Олег Шереметьев был избран 8 сентября 2019 года. В столичном парламенте он представляет район Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское. Он родился в 1965-м. В 1983-1985 годах служил в Группе советских войск в Германии. В 1988 году участвовал в спасательных работах после землетрясения в Армении. Занимался общественно-политической, журналистской, издательской деятельностью, социологическими и психологическими исследованиями.