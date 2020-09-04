Российского депутата оштрафовали за избиение попавшего в капкан редкого орла

В Республике Дагестан суд оштрафовал на 120 тысяч рублей жителя Курхского района за поимку и избиение редкого орла. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, мужчина поймал хищную птицу в установленный им капкан, а позже избил беззащитного беркута железной палкой по голове. Об инциденте стало известно благодаря видео, которое широко разошлось в социальных сетях. На нем видно, что мужчина привлек к экзекуции своего малолетнего сына, от которого также потребовал бить животное ногами. Полицейские установили, что живодер является депутатом местного собрания.

Было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») и 258 УК РФ («Незаконная охота»). Уголовное дело в связи со статусом обвиняемого расследовал Следственный комитет России. Обвиняемый полностью признал свою вину и позже из личных средств разместил на рекламных плакатах социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными.