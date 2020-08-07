Российские рабочие мучали пойманного медвежонка и попали на видео

Рабочие из города Итуруп Сахалинской области поймали дикого медвежонка, издевались над ним и попали на видео. Запись опубликована в Telegram-канале LIFE SHOT.

На кадрах видно, как несколько человек собрались вокруг зверя и смеются. Животное находится на привязи, но пытается сопротивляться. «Они его душат», — сказал автор ролика.

По данным канала, медвежонок был зажат у стены с помощью палки и веревки, а люди вокруг снимали его на телефоны.

Очевидцы происшествия вызвали полицию. Медведя спасли и передали лесничим. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).