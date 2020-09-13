На депутата городской думы Новороссийска завели уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Ерохин получил 2,1 миллиона рублей от представителя администрации Новороссийска, который действовал под контролем оперативных служб. Парламентарий пообещал не направлять в дни выборов своих наблюдателей на избирательные участки. Также он должен был обеспечить отсутствие провокаций и других препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан. После получения денежных средств Ерохина задержали на месте.

По данным Telegram-канала Mash, депутат угрожал сфальсифицировать информацию о нарушениях, если ему не заплатят.