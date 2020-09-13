В России сгорел избирательный участок со всеми бюллетенями

Избирательный участок сгорел в Воронежской области в единый день голосования в воскресенье, 13 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя избирательной комиссии региона Сергея Канищева.

По его словам, пожар произошел ночью на участке в Солонецком сельском поселении. В результате уничтожены деревянное здание и около 400 бюллетеней за первые два дня досрочного голосования на выборах депутатов региональной думы.

«Мы до последнего надеялись, что документация в сейфе осталась в сохранности, хотя бы списки избирателей. Но когда сейф достали пожарные, внутри остались только угольки», — сказал Канищев.

Предварительной причиной возгорания называют замыкание электропроводки. После случившегося рядом со сгоревшим УИК был оборудован резервный участок, жителей приглашают на повторное голосование.

Ранее в воскресенье в РФ начался единый день голосования. В 20 субъектах пройдут выборы губернаторов, в 11 — парламентские. Более чем в 50 городах избиратели проголосуют за кандидатов в депутаты гордумы, муниципальные выборы назначены в десятках городов.

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