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Данные о голосовании из багажника на выборах в России назвали фейком

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Фото: @teamnavalny_irk

Информация о голосовании на выборах в Иркутской области из багажника автомобиля не соответствует действительности, заявил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Его цитирует ТАСС в пятницу, 11 сентября.

По словам Григорьева, в машину просто убрали переносную урну. Он отметил, что такой прием дезинформации, когда выхватывается какой-то кадр, часто используется. «Такой поток фейков идет», — добавил он.

Ранее штаб блогера Алексея Навального в Иркутске опубликовал фотографию избирательного участка в багажнике автомобиля. Снимок был сделан в поселке Мегет, жители которого выбирают губернатора, мэра Ангарска и депутатов гордумы.

С 11 по 13 сентября включительно в 18 регионах России выберут губернаторов, также пройдут 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов.

Впервые формат многодневного голосования был опробован летом этого года, когда россияне с 25 июня по 1 июля включительно голосовали за или против внесения поправок в Конституцию России. Из-за пандемии коронавируса плебисцит проходил в том числе на участках на свежем воздухе.

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