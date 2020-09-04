Представлен «золотой стандарт» наблюдения на выборах в России

«Золотой стандарт» общественного наблюдения за выборами в единый день голосования обеспечит максимальную прозрачность и контроль, считает член Общественной палаты России Максим Григорьев. Его цитирует РАПСИ в пятницу, 4 сентября.

«Золотой стандарт» представляет собой перечень из нескольких десятков пунктов, соблюдение которых на избирательных участках будут проверять общественные наблюдатели, пояснил он.

Григорьев добавил, что перечень пунктов «золотого стандарта» был разработан при поддержке Центральной избирательной комиссии РФ. В частности, из-за пандемии коронавируса он включает в себя пункты о проверке наблюдениями соблюдения санитарных норм на избирательных участках.

«Например, перед началом голосования проведена дезинфекция мест для голосования, включая подходы к нему», — пояснил член Общественной палаты.

Наблюдатели, прошедшие подготовку по так называемому золотому стандарту, будут работать на каждом избирательном участке. «Наш принцип — максимальная прозрачность, максимальный контроль, общественный контроль на всех элементах голосования», — заключил Григорьев.

С 11 по 13 сентября включительно в 18 регионах России выберут губернаторов, также запланированы 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов.