Президент России Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 31 июля.

21 июля Госдума приняла закон о возможности голосования на выборах и референдумах любого уровня максимум на протяжении трех дней. Конкретные сроки определяет Центризбирком России.

Ранее Кремль и ЦИК согласовали проведение предстоящих выборов с 11 по 13 сентября включительно. При этом 13 сентября станет основным днем голосования. Так, в эти сроки в 18 регионах выберут губернаторов, также запланированы 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов.