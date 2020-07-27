Названы регионы с электронным голосованием на довыборах в Госдуму

Названы регионы с электронным голосованием на дополнительных выборах в Госдуму в сентябре. О дистанционном формате сообщается в Telegram-канале ЦИК России.

Оно пройдет в Ярославской и Курской областях.

«Мы для себя определили, что было бы неплохо попробовать в новом направлении и взять выборы в Государственную Думу. Для того, чтобы задача была точно и корректно решена, мы взяли два округа, в которых нет иных больших выборов», — рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он подчеркнул, что возможность неоднократного голосования при проведении электронного голосования исключается.

Булаев уточнил, что заявление для участия в дистанционном голосовании подается избирателем не ранее чем за 45 и не позднее чем за четыре дня до дня голосования, то есть начиная с 29 июля по 8 сентября включительно.

Ранее Кремль и ЦИК согласовали проведение трехдневного голосования на выборах в сентябре — с 11 по 13 сентября включительно.