В Совфеде оценили закон о многодневном голосовании на выборах

В Совете Федерации оценили закон о введении возможности голосования на выборах в течение нескольких дней. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

По ее словам, Совфед планирует одобрить норму, которую накануне приняла Госдума.

«Как вы знаете, Госдума уже приняла закон о такой возможности — голосовать не более трех дней. И настроение сегодня и комитета, и членов Совета Федерации — поддержать этот закон», — отметила Матвиенко и сообщила, что так вероятнее всего и поступят на заседании, которое состоится 24 июля.

Спикер Совфеда также отметила возможность принятия дополнительных мер для обеспечения прозрачности на многодневных выборах.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. За принятие законопроекта выступили 344 депутата, против — 51. Фракция ЛДПР изменила свою позицию: при голосовании во втором чтении она воздержалась, а во вторник, 21 июля, выступила за.