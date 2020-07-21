Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. Об этом сообщает «Интерфакс».

За принятие законопроекта выступили 344 депутата, против — 51. Фракция ЛДПР изменила свою позицию: при голосовании во втором чтении она воздержалась, а во вторник, 21 июля, выступила за.

Проект закона был внесен в Госдуму в 2012 году, его инициатор — занимавший на тот момент должность президента России Дмитрий Медведев.

Согласно инициативе, голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Кроме того, партии могут менять своих представителей в составе избирательных комиссий. Решение о многодневном голосовании может быть принято избирательной комиссией, организующей выборы. В таком случае досрочное голосование не проводится, а открепиться для голосования по месту пребывания нельзя. Кроме того, участки могут располагаться вне помещения для голосования.

Ранее сообщалось, что электронное голосование частично применят в Москве на выборах в единый день голосования, 13 сентября. Технология будет применяться только в двух столичных районах — Бабушкинском и Марьино. В каждом из этих двух многомандатных избирательных округов будут выбираться по два депутата.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило в течение недели из-за ситуации с коронавирусом: с 25 июня по 1 июля включительно. Предложенные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших.