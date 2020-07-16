Памфилова заявила о необходимости переноса единого дня голосования

Единый день голосования в случае проведения выборов в течение нескольких дней необходимо переносить, сентябрь — самый неудачный месяц для его проведения, заявила глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова. Ее цитирует РИА Новости в четверг, 16 июля.

Она уточнила, что возможность многодневного голосования на сентябрьских выборах проработают «в точечном режиме».

15 июля комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки, позволяющие проводить выборы в течение трех дней и голосовать не только на избирательных участках. Согласно тексту поправок, решение о многодневном голосовании может быть принято избирательной комиссией, организующей выборы.

14 июля сообщалось, что в единый день голосования, 13 сентября, в столице частично применят электронное голосование.

В течение нескольких дней проходило общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, чтобы снизить риски распространения инфекции. Так, за или против поправок россияне голосовали с 25 июня по 1 июля включительно.