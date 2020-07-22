Эксперты проанализировали изменения в избирательном законодательстве России

Эксперты проанализировали последние поправки в избирательном законодательстве, одобренные 21 июля Госдумой в третьем чтении. В обсуждении на площадке ТАСС принимали участие представители Ассоциации НОМ, политических партий, а также политологи, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 22 июля.

Уточняется, что изменения в законодательстве включают в том числе возможность проведения многодневного голосования и изменения в процедуре общественного наблюдения.

Эксперты сошлись во мнении, что общественность посчитала многодневное голосование удобным. Кроме того, как отметил председатель Координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, такой вид голосования решает вопросы защиты здоровья участников избирательных процессов, так как риск заражения коронавирусом все еще высок.

С этим согласилась и исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова. Она подчеркнула, что многодневное голосование позволит избирателям осознанно прийти на участки в удобный день и защитить свое здоровье в условиях ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

«Уже сейчас мы готовим новые технические возможности, чтобы модернизировать цифровой инструментарий для наблюдателей. Это будут образовательные модули, в содержании которых будут учтены вопросы, возникшие в ходе общероссийского голосования», — рассказала Булгакова.

При этом сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заметил, что для дальнейшего внедрения новых форм голосования необходимо использование сейф-пакетов, видеорегистраторов, процедуры пломбирования урн, а также механизмов общественного контроля, которые позволят обеспечить открытость выборных процедур. По его словам, «россияне удовлетворены» изменившимся избирательным процессом.

Член Общественной палаты России Александр Малькевич оценил практику многодневного голосования как рабочую, прогрессивную технологию.

Государственная Дума во вторник, 21 июля, в третьем (окончательном) чтении приняла закон, позволяющий проводить голосование на выборах, референдумах всех уровней в течение нескольких дней, но не более трех.