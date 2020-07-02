Объяснен порядок включения поправок в Конституцию

Для включения поправок в текст Конституции России потребуется издание указа президента Владимира Путина. Порядок РИА Новости объяснил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Поправки, по словам сенатора, вступят в силу после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подведет официальные итоги голосования.

Клишас отметил, что вступление в силу поправок к Конституции не потребует переназначения российского правительства.

После обработки 99,9 процента протоколов за внесение поправок проголосовали 77,93 процента россиян, против — 21,26 процента.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России стартовало по всей стране 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.

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