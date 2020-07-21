В ЛДПР объяснили смену позиции по закону о многодневном голосовании, который был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении. Ранее партия не поддерживала поправки в избирательное законодательство, однако в итоге все же проголосовала за проект. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе партии изменение позиции ЛДПР объяснили тем, что закон одновременно отменяет досрочное голосование и открепительные удостоверения.

«Надо дать... человеку три дня, в которые он найдет время и проголосует. Большинство граждан это поддерживает и это соответствует предложениям ЛДПР», — сказал во вторник журналистам лидер политической силы Владимир Жириновский.

Днем ранее президент России Владимир Путин назначил на должность врио губернатора Хабаровского края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева, который до того момента возглавлял думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Тем же указом глава государства уволил в связи с утратой доверия предыдущего главу региона Сергея Фургала, также являющегося членом ЛДПР, который ранее был задержан по подозрению в покушении на убийство и заказе убийства.