Кремль объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

При назначении Михаила Дегтярева на должность врио главы Хабаровского края президент России Владимир Путин руководствовался мнением хабаровчан и политическим опытом политика. Выбор Путина объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 21 июля.

«Путин учитывал мнение хабаровчан при выборе и.о.губернатора», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Дегтярев «имеет очень богатый опыт законодательной работы, законодательной активности».

Ранее во вторник Дегтярева представили правительству региона, он прибыл в аэропорт Хабаровска утром. Во время общения с журналистами политик заявил, что хочет достичь полного взаимопонимания с местными жителями, а также первым делом разобраться в состоянии дел в экономике и социальной сфере.

Владимир Путин назначил врио губернатора региона Дегтярева 20 ииюля. В Госдуме, где он был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, прекратили его депутатские полномочия.

Тем же указом глава государства уволил в связи с утратой доверия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который ранее был задержан по подозрению в покушении на убийство и заказе убийства.