Новый глава Хабаровского края назвал свою цель в общении с жителями

После прибытия в аэропорт Хабаровска врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил журналистам, что хочет достичь «полного взаимопонимания со всеми жителями Хабаровского края», передает «Интерфакс».

По его словам, он планирует встречаться с людьми, «бывать на предприятиях». Дегтярев также заметил, что в регионе живут свободные и законопослушные граждане.

Он уточнил, что в первую очередь намерен оценить ситуацию с распространением коронавируса, а также проверить дела в экономике и социальной сфере.

После прибытия в регион во вторник утром заместитель полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представил Дегтярева правительству края, передает ТАСС.

Пресс-конференцию Дегтярева перенесли на неопределенный срок.

20 июля президент России Владимир Путин назначил врио губернатора региона Дегтярева, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и члена ЛДПР.

Тем же указом глава государства уволил в связи с утратой доверия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который ранее был задержан по подозрению в покушении на убийство и заказе убийства.