Врио губернатора Хабаровского края прибыл в регион

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл из Москвы в Хабаровск. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона, передает «Интерфакс».

Его представят министрам краевого правительства в 14:00 (07:00 мск). В аппарате полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) уточнили, что представлять Дегтярева правительству края будет заместитель полпреда Григорий Куранов. Затем пройдет пресс-конференция.

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20 июля президент России Владимир Путин назначил врио губернатора региона Дегтярева, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и член ЛДПР. Парламентарий принял предложение президента и заявил о готовности немедленно вылететь в Хабаровск. Чиновник взял месяц на анализ обстановки в Хабаровском крае, потом пообещал Путину выступить с докладом. Российский лидер пожелал ему успехов.

Тем же указом российский лидер уволил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия.

Об аресте Фургала стало известно 10 июля. Днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик не признает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.